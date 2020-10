Sergio Ramos forçará para jogar a Champions, mas sem colocar em risco o 'Clásico'

O Real Madrid se encolheu depois que Sergio Ramos teve de deixar o campo no intervalo na derrota para o Cádiz. Algum desconforto no joelho após uma pancada impediu o zagueiro de continuar, sendo submetido a exames em Valdebebas na manhã deste domingo.

Segundo o 'Marca', os exames médicos afastam qualquer lesão grave, embora Ramos continue sentindo desconforto e neste domingo não tenha feito exercício com os companheiros. Fontes do clube informaram à 'EFE' que foi um golpe "na parte de trás do joelho".

A partir de agora, a mídia de Madri afirma que o capitão se colocará nas mãos dos fisioterapeutas com a intenção de estar esta semana no retorno da Liga dos Campeões.

Ramos quer se forçar a enfrentar o Shakhtar Donetsk, que os merengues enfrentam esta quarta-feira no Alfredo di Stéfano. À frente, faltam apenas alguns dias de trabalho para o 'Clásico' contra o Barcelona.

Isso significa que haveria algum risco de não estar em condições ou de piorar sua situação. Por isso, Sergio Ramos e os médicos vão verificar minuto a minuto as condições do capitão para que ele só jogue contra o Shakhtar se for seguro.

Por enquanto, a expectativa é que ele também não esteja no treino nesta segunda-feira. Caso as dores diminuam e pareça adequado, Ramos voltará a trabalhar com os companheiros na terça-feira, na prévia da partida.