Sergio Ramos, Koke e Jémez insistem: "Madri, fique em casa"

O jogador do Real Madrid Sergio Ramos, Koke, do Atlético e o técnico do Rayo Vallecano, Paco Jémez, participaram de um vídeo em conjunto com o prefeito de Madri, José Luis Martínez Almeida, no qual pedem a todos os residentes de Madri que fiquem em casa para vencer este "jogo" e derrotar o coronavírus.