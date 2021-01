Sergio Ramos não tem oferta do PSG

A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid está parada. O zagueiro, que deseja permanecer na equipe, se vê envolvido em um impasse.

O jornal 'Marca', na capa da segunda-feira, informou que o jogador não aceita a duração do contrato - um ano - nem a redução salarial que o clube pretende aplicar devido à crise causada pelo coronavírus.

As posturas das duas partes estão distantes e, em meio a isso, rumores apontam para uma possível contratação pelo PSG. O jornalista Manolo Lama, da rede 'COPE' de rádios, recebeu mensagens do atleta negando informações que circulavam sobre sua renovação, como a de que não recebeu oferta formal de renovação.

Mas isso não é tudo. O jornalista, ainda a partir de informações do capitão, negou que haja uma oferta do PSG e destacou que a ideia do jogador é continuar no Real Madrid até ao fim de sua carreira.

Por fim, Lama comunicou que Ramos não recebe os 15 milhões de euros que alguns meios de comunicação afirmam e que não pretende ouvir ofertas por respeito à torcida, ao treinador e ao vestiário.