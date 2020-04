Sergio Ramos nem sempre foi infalível: oito anos do pior pênalti da sua vida

Sergio Ramos é uma garantia na marca dos onze metros. Se a vida fosse confiada a um pênalti, seria uma aposta quase imbatível. Mas esse nem sempre foi o caso. Isso nos lembra do oitavo aniversário da pior penalidade máxima da vida de Ramos.

Pela execução e pelo que isso significava. Porque aconteceu na partida de volta das semi-finais da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique. Após 210 minutos de tensão e um 2-1 que acabou com a vitória bávara na partida de ida, chegou a sorte dos onze metros. E seu erro custou a final.

Alaba e Mario Gómez marcaram os dois primeiros, exatamente o contrário de Cristiano Ronaldo e Kaká. Mas então Kroos, até então no Bayern, e Lahm também erraram. Xabi Alonso havia marcado o seu e, então, foi a vez de Sergio Ramos.

No entanto, o chute do sevilhano passou por cima do travessão, foi uma execução horrível. Em pleno lamento, Scheweinsteiger marcou e deu o passe aos bávaros. Como se isso não bastasse, Neuer acrescentou lenha na fogueira nos dias seguintes com o seu "Eu não sabia que Sergio Ramos gostava de chutar pênaltis por cima do gol".

O cenário e as urgências do Real Madrid eram bem diferentes. Eles acumulavam dez anos sem chegar a uma final, então havia uma emoção máxima de voltar ao Bernabéu. Um doblete de Cristiano conseguiu isso, mas Robben empatou com um pênalti. E assim por diante, para outro, já em morte súbita, que Sergio Ramos nunca esquecerá.