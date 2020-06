Sergio Ramos, Piqué e Koke se reunirão com o Governo da Espanha

O Governo quer saber a opinião de todos os setores na desescalada, também no mundo do futebol. É por isso que está marcada uma reunião nessa terça-feira entre Salvador Illa, Fernando Simón e vários jogadores.

O portal 'AS' informou que Sergio Ramos, Gerard Piqué e Koke serão os encarregados de conversar com o Ministro da Saúde e o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde.

A intenção é saber em primeira mão as opiniões dos jogadores de futebol. Por sua vez, Illa pedirá um compromisso aos jogadores, pois eles são modelos para milhares de pessoas na Espanha.

Foi a CSD que facilitou, através de Irene Lozano, o encontro por videochamada entre os capitães do Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid com o Governo de Pedro Sánchez e Fernando Simón.