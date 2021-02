Sergio Ramos pressiona Florentino Pérez

Janeiro foi embora e com ele mais uma possibilidade do Real Madrid convencer Sergio Ramos a renovar. As partes perderam alguns dias que poderiam ser valiosos ao final da temporada.

De acordo com o diário El Mundo', Sergio Ramos estaria decidido a pressionar o clube para que aceite as suas pretensões ou, do contrário, deixará o Bernabéu e encerrará a sua carreira em outra equipe.

Florentino Pérez e o Real Madrid terão que decidir o que fazer. O capitão pede mais dois anos de contrato e, além disso, quer manter o seu salário de 12 milhões de euros por temporada.

A última oferta do clube passou longe dessas condições, mas de acordo com a citada fonte, a reunião não foi tensa e o zagueiro continua sendo muito grato ao Real.

Ainda sem ofertas firmes, mas com Manchester City e PSG observando tudo bem de perto, Sergio Ramos pode partir para o 'tudo ou nada'.

É claro que tudo pode mudar rapidamente devido ao amor do camisa '4' pelo clube espanhol, mas de momento, uma saída parece mais próxima do que uma renovação.