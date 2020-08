Sergio Ramos se despede da temporada: "Queríamos mais, estamos saindo tristes"

No Etihad Stadium, o campeão europeu disparou a temporada três vezes consecutivas. O Real Madrid apareceu em Manchester com o sonho de reverter a derrota no jogo de ida e não conseguiu por causa de dois erros do zagueiro Varane.

Sergio Ramos não pôde comparecer ao encontro, mas o capitão viajou com todos os companheiros para torcer pelo time do primeiro ao último minuto da partida. Na verdade, o jogador andaluz foi visto discursando antes que a bola começasse a rolar.

A história já está escrita e o Real Madrid disse adeus à temporada em Manchester, uma temporada marcada pelo coronavírus e que obrigou o futebol a parar completamente. O Real Madrid esperou pela mensagem habitual de seu capitão.

“Termina uma época atípica e estranha, muito difícil para todos. O sabor é agridoce porque somos o Real Madrid e temos a obrigação de ganhar tudo. Devemos dar crédito à Liga, e ainda mais a uma tão excepcional, e à Supercopa, mas estamos saindo tristes com a eliminação da Champions League", analisou Sergio Ramos realçando o que conquistou na LaLiga, já que o Real não perdeu nenhum jogo depois da paralisação.

O zagueiro continuou e quis agradecer a todos os torcedores e garantiu que a equipe vai lutar novamente por tudo em uma temporada que já terminou.

“Queríamos mais. É hora de descansar para voltar e lutar por tudo na próxima temporada. Este escudo e esta história sempre merecem o máximo. Na vitória, na derrota, sempre: HALA MADRID. Obrigado pelo apoio incondicional, mesmo à distância”, terminou o capitão do Real Madrid.