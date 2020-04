Sergio Ramos se una à moda dos desafios... e surpreende!

Tudo começou com o desafio do rolo de papel higiênico. A partir daí, em confinamento, vimos todos os tipos de desafios estruturados pelos jogadores de futebol para que as pessoas se divirtam em casa. Sergio Ramos foi um passo além.

O capitão do Real Madrid, de sua academia, deixou uma proposta para todos os seus seguidores no Instagram. Consiste em ficar ereto de uma maneira diferente.

"Bem, pessoal, um desafio. Somos todos muito fortes, mas é preciso tentar se levantar assim", disse o zagueiro sevilhano antes de começar o exercício em questão, que ele completou perfeitamente.

E para fazê-lo, como ele explicou, algo muito "simples": coloque os cotovelos entre os joelhos, agache-se e, a partir daí, levante o corpo para plantar bananeira.