Exatamente no dia em que Gerard Piqué operou um milagre e já quase terminou sua recuperação três meses após a lesão no Wanda Metropolitano, Sergio Ramos surpreendeu a todos com um vídeo fazendo embaixadinhas apenas 9 dias após a cirurgia.

No vídeo acima, você confere como vem sendo a recuperação de Sergio Ramos no CT do Real Madrid, cheio de trabalhos aeróbicos.