Sergio Ramos seguirá os passos de David Alaba?

Sergio Ramos pode acabar fazendo o que Alaba fez com o Bayern. EFE/ Juanjo Martín

David Alaba poderia ter seu caminho traçado por Sergio Ramos. O lateral-esquerdo anunciou sua saída do Bayern de Munique e muitos sãos os que garantem que o sevilhano poderia seguir seu rumo. O capitão do Real Madrid não voltou a se reunir com o clube para tratar de sua renovação.