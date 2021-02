Sergio Ramos foi operado neste sábado

Zinedine Zidane terá que continuar sem Sergio Ramos. O treinador francês deve começar a pensar em jogar sem o capitão por um longo período de tempo porque os seus incômodos no joelho não cessam.

Sergio Ramos voltou a sentir e não participou do treinamento dessa sexta-feira, o que ligou o alerta na equipe do Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio 'COPE', o zagueiro e o Real Madrid tomaram a decisão de que o jogador seja submetido a uma intervenção cirúrgica para solucionar o problema.

Assim, o capitão merengue passou pela mesa de cirurgia nesse sábado. O período de recuperação varia entre seis e sete semanas o que deixaria o camisa '4' de fora das partidas contra o Atalanta pela Champions e contra Huesca, Getafe, Valencia, Valladolid, Real Sociedad, Atlético, Elche e Celta por LaLiga.

"Nosso capitão Sergio Ramos foi operado com êxito nesse sábado para corrigir uma lesão no menisco interno do joelhor esquerdo. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes, sob a supervisão dos médicos do Real Madrid. Ramos começará o processo de recuperação nos próximos dias", escreveu o clube.