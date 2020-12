Sergio Ramos treina com normalidade e deve pegar o 'Gladbach

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, treinou com intensidade nesse domingo em Valdebebas com o restante do elenco de olho na 'final' de Champions contra o Borussia Mönchengladbach, enquanto Dani Carvajal continua afastado.

Zinedine Zidane confia que o zagueiro estará apto para a partida dessa quarta-feira, e acompanha de perto a evolução do caso de Carvajal. O lateral-direito ainda não apresentou condições de treinar com os companheiros.

O Real é otimista com a volta dos jogadores citados acima, mas sabe que não poderá contar com nomes como Fede Valverde, Eden Hazard e Mariano Díaz, que ficaram na academia.

O titulares na vitória diante do Sevilla no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán realizaram um trabalho leve, de recuperação muscular, enquanto os reservas treinavam duro.