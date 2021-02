Sergio Ramos treina pesado para voltar o quanto antes

Sergio Ramos foi para as instalações da Ciudad Real Madrid para se exercitar oito dias após sua intervenção no menisco interno do joelho esquerdo.

O capitão da equipe merengue, que também esteve presente nas arquibancadas para ver a vitória da sua equipe contra o Valencia, quer encurtar os prazos da sua recuperação para o mais rapidamente possível.

Ramos está focado na sua recuperação e fez trabalhos aeróbicos, bicicleta, alongamento e diversas séries de exercícios com peso.

Por enquanto, o zagueiro do Real Madrid vai perder o jogo contraa a Atalanta, pela Liga dos Campeões, e tem entre cinco e seis semanas mais de desfalque.

A recuperação de Ramos é necessária para os merengues, ainda mais numa temporada em que apresentam inúmeros problemas físicos, como a última lesão de Dani Carvajal.