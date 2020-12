Sergio Ramos, uma lenda ainda maior: o 3º madridista com mais vitórias na LaLiga

Após o jogo contra o Eibar, Sergio Ramos se tornou o terceiro jogador do Real Madrid com mais vitórias na LaLiga. O capitão alcançou sua vitória de número 313 no campeonato espanhol e superou a marca de Sanchís (312).

Na frente de Ramos, internacional com a Seleção da Espanha, estão outros dois ícones do clube: Raúl (327) e Casillas (334).

Essa é a 16ª LaLiga que Sergio Ramos disputa com o Real Madrid. Com 465 partidas, é o quarto jogador da história do clube com mais partidas no campeonato. Seu registro em quanto a gols chega no número 72 e, nesta temporada, já marcou contra o Betis e contra o Barcelona.