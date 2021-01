Sergio Ramos volta a ser desfalque

A eliminação do Real Madrid na Supercopa da Espanha foi a pior notícia para Zinedine Zidane nessa quinta-feira, mas não foi a única. Sergio Ramos é motivo de preocupação.

O zagueiro deixou o estádio La Rosaleda com uma proteção no joelho, imagem que despertou a apreensão da torcida. Nesta sexta-feira, o jornal 'AS' afirma que ele será desfalque.

A pubicação indica que Ramos voltará a ficar ausente e não retornará antes de 23 de janeiro, data do jogo contra o Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol.

Caso a previsão se confirme, o capitão da equipe não poderá atuar contra o Alcoyano, pela Copa do Rei. O jogador soma duas lesões até agora nesta temporada, totalizando quase um mês de ausência.