Sergio Ramos voltou a treinar para tentar enfrentar o Shakhtar

O Real Madrid ainda está confiante em ter seu capitão no início da Liga dos Campeões 2020-21. Nesta segunda-feira, Sergio Ramos pôde treinar normalmente com os companheiros dois dias antes do jogo contra o Shakhtar Donetsk.

Assim, avança o prazo no plano que havia sido traçado para a recuperação de Ramos, sofrendo de desconforto nos joelhos durante o jogo contra o Cádiz. Foi isso que obrigou Zidane a retirá-lo do jogo no intervalo.

A primeira intenção era que o capitão continuasse esta segunda-feira testando e que treinasse com o grupo na terça, na prévia da partida, para confirmar seu estado. Ramos quer estar em campo, mas não à custa de ficar sem o 'Clásico'.

Porém, os exames do jogador descartaram qualquer lesão grave e nesta segunda-feira ele se sentiu bem para voltar ao trabalho.

No entanto, isso não significa que Sergio Ramos está confirmado no jogo de quarta-feira. As suas sensações e as do corpo médico serão as que ditarão o jogo contra o Shakhtar.