Sergio Romero, perto de atuar no futebol dos EUA

Aos 33 anos, Sergio Romero vive sua quinta temporada vestindo a camisa do Manchester United, história que parece perto do fim.

O goleiro argentino está perto de trocar a Premier League pela Major League Soccer. Segundo informação de 'Daily Mail', o destino seria o Inter Miami, time que tem David Beckham como proprietário.

A informação do jornal britânico destaca as poucas chances recebidas pelo jogador nas últimas temporadas e aponta que a intenção seria encerrar a carreira no futebol dos Estados Unidos.

Sergio Romero foi convocado para 264 partidas desde que chegou ao time inglês, mas participou de apenas 61 jogos e sofreu somente 27 gols.