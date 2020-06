"Seria lindo jogar no Barça"

Raramente vemos um jogador de um grande clube mostrar interesse em jogar em outro clube como Paulo Dybala. O argentino da Juventus garantiu que gostaria de jogar na equipe do Barcelona.

"A verdade é que é um grande clube, de classe mundial, e com Messi é ainda maior. Seria lindo jogar lá", confessou o atacante da Juventus em uma entrevista à ESPN.

Claro, Dybala insistiu que está feliz onde está. "A Juventus também é uma equipe muito grande, cheia de história, onde grandes jogadores jogam. Há tanta qualidade que você pode reunir duas equipes e ter possibilidade de jogar com pessoas como Buffon e Cristiano, que fazem a equipe ainda maior", explicou.

"Estou feliz aqui, tenho um ótimo relacionamento com o entorno, com o clube, com o presidente. Acho que mais cedo ou mais tarde nos sentaremos para conversar, ou talvez não, não sei. Eu poderia renovar, mas depende da Juventus", afirmou o atacante da 'Albiceleste'.

Dybala encerra contrato com a equipe 'bianconera' em junho de 2022. "No momento não há nada. Ainda tenho um ano e meio de contrato, não há muito e entendo que com o coronavírus é complicado para o clube, mas outros serão renovados", alertou. .

"Há um ano, a Juve não estava contando comigo, eles não queriam que eu continuasse jogando aqui. O Manchester United, o Tottenham e acho que o PSG procuraram por mim. Mas eu queria ficar, haviam sido meses ruins e não queria sair deixando essa imagem. Disse ao clube que eu queria permanecer e não foi fácil, porque as intenções do time eram diferentes. Depois que o mercado fechou e com a chegada de Sarri, eu cresci muito", disse Dybala.