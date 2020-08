'Seria ótimo para o futebol inglês', diz Arteta sobre Messi na Premier

O terremoto provocado pela possível saída de Messi do Barcelona abalou as estruturas do Camp Nou.

Os rumores sobre o seu provável destino não param e o Manchester City é a alternativa mais comentada pelo projeto e por Pep Guardiola.

A chegada de um jogador como Leo Messi a Premier League faria muito bem ao futebol inglês, ao menos é o que garantiu Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em entrevista coletiva.

''Messi é seguido por mais clubes do que qualquer outro jogador na história. Eu era torcedor do Barcelona quando era jovem, por isso é sempre triste ver aquele que é, na minha opinião, o melhor jogador da história do futebol deixar aquele clube'', disse Arteta.

''É ótimo para o futebol. Teremos de encontrar uma forma, se não for aqui pode ser que o encontremos na Liga dos Campeões, nunca se sabe. Queremos ter os melhores jogadores na nossa Liga e, para mim, isso é o mais importante: conseguir ter uma Liga competitiva'', concluiu.