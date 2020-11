"Seria uma grande notícia Pedri e Messi jogarem juntos mais vezes"

Ronald Koeman enfrenta uma situação difícil no Barcelona. A equipe do Barça conquistou apenas dois dos últimos 12 pontos no campeonato espanhol e tem visto a liderança se distanciar a cada dia.

Santiago Segurola, jornalista, afirmou em 'El Mon a RAC1' que a melhoria do Barcelona passa por Leo Messi. E ele notou outro nome que empolga os fãs do Barça, Pedri.

"Messi continua a ser a principal preocupação dos rivais do Barça. Ele trabalhou desesperadamente para ganhar o jogo, não tive um sentimento de abandono, mas de raiva", disse Segurola sobre o jogo contra o Alavés.

Apesar da queda no rendimento de Messi devido à idade, Segurola continua a confiar: "Agora há um 5% das coisas que o fizeram decidir que já não tem, mas os restantes 95% bastam para ser melhor do que o resto dos jogadores".

“Apesar da falta de gols, Messi parece estar comprometido. E é uma boa notícia que desde que Pedri entrou em campo tenham dividido a liderança. Seria uma grande notícia se Pedri e Messi jogassem ainda mais juntos na equipe”, Segurola concluiu.