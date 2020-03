Serie A: a artilharia do Campeonato Italiano 2019-2020

Ciro Immobile, atacante da Lazio, Cristiano Ronaldo, da Juventus de Turim, e Romelu Lukaku, da Inter de Milão, encabeçam a lista de artilheiros da Serie A, após a rodada de número 26.

O italiano é o rei da artilharia até então e está no topo com 27 gols. A vice-liderança é do português, que já marcou 21 vezes e que vê o craque belga no terceiro lugar, com 17 gols.

Com 16 gols marcados, o quarto lugar é de João Pedro, que atua pelo Cagliari, seguido por Josip Ilicic, com 15, Muriel e Caputo, com 13 gols, e Dzeko, com 12.

Tabela de artilheiros da Serie A 2019-20