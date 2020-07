Serie A: a artilharia do Campeonato Italiano 2019-2020

Ciro Immobile, atacante da Lazio, Cristiano Ronaldo, da Juventus de Turim, e Romelu Lukaku, da Inter de Milão, encabeçam a lista de artilheiros da Serie A.

Os times italianos encerraram a 31ª rodada do Campeonato Italiano nesta quinta-feira e voltam a campo a partir do sábado para os próximos duelos, faltando ainda sete jogos para cada equipe buscar seus objetivos e para os atacantes melhorarem suas marcas.

O atacante da Lazio é o líder da lista de artilheiros até então, com 29 gols. A vice-liderança é do português, que já balançou redes adversárias 26 vezes e que vê o belga no terceiro lugar, com 20 gols.

Com 17 gols marcados, o quarto lugar é dividido por João Pedro (Cagliari) e Muriel (Atalanta), seguido por Josip Ilicic (Atalanta) e Caputo (Sassuolo). Dzeko, com 14 gols, completa a lista.