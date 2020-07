Serie A: as escalações de Milan e Juventus

A Juventus não terá Paulo Dybala nem De Ligt para a partida desta terça-feira em função do acúmulo de cartões amarelos, mas Cristiano Ronaldo - com 25 gols nesta edição da Serie A - estará em campo.

Os visitantes vêm de vitória por 4 a 1 no clássico contra o Torino e acumulam sete vitórias seguidas que os mantêm com sete pontos de vantagem sobre a Lazio. Douglas Costa, desta vez, dá lugar a Higuaín no ataque.

O Milan teve três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas e também contra com seu maior craque no ataque. Ibrahimovic é a estrela da equipe e deverá estar em campo após se recuperar de lesão e retornar à titularidade com gol de pênalti.

Musacchio, Castillejo e o brasileiro Léo Duarte são desfalques de longa data, enquanto Lucas Paquetá está confirmado entre os titulares. O time milanês está na sétima colocação, a dois pontos da zona que garante vaga na Europa League e a distantes 17 pontos da Champions League.

As escalações confirmadas

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Paquetá, Rebic e Ibrahimovic.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Higuaín.