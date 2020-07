Serie A: as prováveis escalações de Juventus e Lazio

Faltando cinco rodadas, o troféu do Campeonato Italiano ainda está com a disputa aberta. A Juventus tem 77 pontos e lidera com cinco de vantagem sobre a Inter de Milão. Em terceiro, a Lazio pode diminuir essa distância para cinco na partida desta segunda-feira.

Os líderes receberão o time da capital em um duelo que não tem apenas o título em jogo. Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo mantêm uma batalha constante a cada rodada pela artilharia.

A cinco rodadas do final, o italiano soma 29 bolas na rede e é o primeiro na lista dos goleadores da competição. O português acumula 28 e vê Romelu Lukaku mais distante, com 21.

O atual artilheiro tentará acabar com sua sequência de quatro jogos sem marcar (o último foi contra a Fiorentina, de pênalti), enquanto Cristiano marcou em seis dos últimos sete jogos.

No primeiro turno, a Lazio venceu em casa em jogo realizado em dezembro que acabou em 3 a 1, mesmo placar do outro confronto da temporada entre as equipes, que se enfrentaram no mesmo mês, em Turim, pela Suparcopa da Itália, com nova vitória do time de Inzaghi.

A partida, que não terá transmissão ao vivo no Brasil, é a chance da Juventus manter a distância no topo da tabela e voltar a vencer após dois empates seguidos.

Bernardeschi é desfalque para o time de Maurizio Sarri, que deverá escalar o brasileiro Douglas Costa. Dybala e Cuadrado devem voltar aos onze titulares.

No lado da Lazio, o técnico Simone Inzaghi também quer retomar o caminho das vitórias após a péssima sequência de três derrotas e um empate nas últimas quatro rodadas.

Lulic, Correa, Lucas Leiva e Marusic seguem lesionados e não entrarão em campo. Patric, suspenso, também será desfalque. Jony e Luiz Felipe podem retornar ao time

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bentancur, Matuidi, Rabiot; Cristiano Ronaldo, Costa e Dybala.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto e Lukaku; Immobile e Caicedo.