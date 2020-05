Serie A deve terminar antes de 20 de agosto

Ainda não se sabe quando a bola vai rolar novamente na Itália. A idéia é que isso ocorra em 14 de junho, mas ainda não há uma data exata.

De qualquer forma, a federação já se moveu em uma direção: há um prazo para terminar a temporada 2019-20. As séries A, B e C são as únicas que retornarão e deverão terminar antes de 20 de agosto.

Em 28 de maio, será decidido quando exatamente o futebol voltará. Por enquanto, todos na Itália concordaram em definir 20 de agosto como o prazo final.

O plano é que a temporada 2020-21 comece no dia 1º de setembro. De qualquer forma, tudo dependerá da evolução do contexto da Covid-19.