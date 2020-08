Serie A esquece de Cristiano e elege Dybala 'MVP' da competição

A temporada 2019-20 da Serie A chegou ao fim com a entrega dos prêmios aos maiores nomes da competição. A Juventus se destaca com o melhor goleiro e o melhor jogador.

Cristiano Ronaldo, vice-artilheiro do torneio, ficou de fora dos prêmios depois ter sido nomeado 'MVP' no seu primeiro ano na Itália. Nessa temporada, Paulo Dybala foi eleito o melhor jogador do campeonato com onze gols e sete assistências.

O melhor goleiro da Serie A foi Wojciech Szczesny. O arqueiro da Juve sofreu três gols em 29 partidas e ajudou o conjunto 'bianconero' a alcançar o título.

Dejan Kulusevski, que pertence a Juve, mas atuou por empréstimo no Parma, como melhor jogador jovem da competição. O melhor zagueiro foi Stefan Vrij, que marcou quatro gols e quatro assistências.

O melhor meia da Serie A 2019-20 é Papu Gómez. O jogador da Atalanta é o maestro do time de Bergamo que quase ficou com o vice-campeonato.

Ciro Immobile, Chuteira de Ouro com 36 gols no torneio, foi eleito o melhor atacante da Serie A, se convertendo no único jogador da Lazio a conseguir esse prêmio.