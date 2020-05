Serie A finalmente recebe aprovação do Governo

O futebol italiano ficou encalhado após a falta de acordo entre as partes para o retorno ao treinamento e o protocolo correto para o retorno do futebol.

Neste domingo, no entanto, o retorno do 'Calcio' parece um pouco mais próximo. O governo, por meio do Ministério do Interior, deu luz verde ao treinamento individual e ao ar livre de atletas profissionais.

Isso significa que os clubes ainda terão que trabalhar de acordo com certas diretrizes, mas o retorno do futebol já está um passo mais perto.

Até agora, os clubes não podiam treinar até 18 de maio e a Federação Italiana lutava por todos os meios para que essa data pudesse ser adiantada, como finalmente aconteceu.

Praticamente até essa data, as equipes terão que trabalhar individualmente e, talvez, a partir do dia 18, consigam fazer isso em grupo.

Parece, então, que, apesar das dificuldades que surgiram, o reinício do futebol não está tão longe no país transalpino.