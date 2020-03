Serie A: jogadores do campeonato italiano terão salários reduzidos

A Liga Serie A estuda nestes dias de crise, devido ao surgimento do coronavírus, as medidas a serem tomadas para conter o impacto econômico causado pela interrupção do torneio e, entre eles, uma redução no salário dos jogadores de futebol.

Apesar do fato de dois terços da temporada já terem sido disputados, a interrupção da Serie A pode causar danos econômicos de mais de 1 bilhão de euros, segundo indicou à EFE o economista Marco Bellinazzo e o presidente da Federação de Futebol (FIGC) Gabriele Gravina considerou recentemente que todos os membros do mundo do futebol devem dar sua contribuição neste momento.

"Não pode ser tabu falar em redução de salários. Precisamos entender que a emergência afeta a todos nós e nosso mundo também deve poder mudar. Gestos responsáveis ​​são necessários", disse Gravina recentemente.

Não demorou muito tempo para a Associação Italiana de Futebolistas (AIC) assumir uma posição, que publicou uma declaração na qual assegura que ainda é cedo para analisar essa eventualidade.

"Todos nós temos interesse em preservar o equilíbrio econômico e é por isso que temos que estudar todos os elementos deste momento. A falta de renda, o adiamento de competições, o cancelamento de eventos, a falta de ajuda do governo, a ajuda federal. Tudo isso os elementos nos dirão qual será o papel dos jogadores ", disse o presidente da AIC, Damiano Tommasi.

"Reduzir salários é o menor dos problemas"

Uma frase que o vice-presidente Umberto Calcagno insistia: "É cedo para falar sobre salários. No momento, estamos falando sobre os danos que serão registrados em nosso sistema. Somente depois de quantificados, poderemos tomar decisões. Por esse motivo, reduzir o salário não é o principal problema no momento". "A prioridade é a emergência do coronavírus", concluiu.

A disseminação do coronavírus na Itália já causou milhões de perdas nas receitas geradas pelas bilheterias e os danos ao nível dos direitos e patrocinadores de televisão podem afetar seriamente 75% dos clubes profissionais do país.

Marco Bellinazzo, especialista no setor de esportes, enfatizou em recente entrevista à 'EFE' que, embora já tenha sido paga parte do dinheiro dos contratos de patrocínio e direitos de televisão, uma suspensão definitiva da liga e da temporada internacional traria enormes consequências para Futebol italiano.