Serie A: o novo protocolo sanitário para a volta do campeonato italiano

A cúpula da FIGC se reuniu em uma videoconferência com a Liga Serie A e membros da Federação Italiana de Médicos do Esporte e preparou um novo protocolo, de 14 páginas, que o governo recebeu na noite de domingo e que será estudado nas próximas horas.

"Num espírito de total colaboração, o ministro ordenou que seus colaboradores procedessem a um estudo rápido, mas atento, das novidades introduzidas no documento, para que este pudesse ser enviado nesta segunda-feira ao Comitê Técnico Científico", informou o escritório de Spadafora em uma nota divulgada pela mídia italiana.

Os clubes do campeonato italiano expressaram sua discordância na semana passada sobre os rígidos pedidos do governo, em particular a obrigação de concentrar jogadores por várias semanas em centros de treinamento e de colocar em quarentena toda a equipe se um resultado positivo for registrado entre os jogadores de futebol.

O novo protocolo destaca que eles serão submetidos ao teste do cotonete faríngeo antes do início do treinamento da equipe e que serão repetidos "a cada 72 ou 96 horas". Também haverá um teste sorológico antes do primeiro treinamento em grupo e depois um a cada 14 dias.

Os clubes da Serie A também propuseram ao governo que os jogadores não se concentrassem em centros esportivos blindados, mas que eles possam voltar para casa após cada sessão de treinamento. Se um positivo for registrado na equipe durante esse período, os clubes prometeram submeter todos os jogadores a um exame de cotonete faríngeo a cada 48 horas durante duas semanas, além de testes sorológicos a cada dez dias.

Também foi confirmada a vontade de retomar a Serie A, que foi interrompida no dia 9 de março, na rodada 26, em 13 de junho. No entanto, o presidente do governo italiano, Giuseppe Conte, garantiu no sábado que "são necessárias maiores garantias".