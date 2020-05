Serie A poderá voltar no dia 14 de junho se a pandemia permitir

Nova data de possível retorno na Itália. Em 14 de junho, a competição poderia retornar, de acordo com o ministro do Esporte.

"Todos esperamos poder retomar o futebol o mais rápido possível, mas no momento não temos garantias, como já recordou o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Se, como desejarmos, a curva de contágio continuar a cair, será possível confirmar a data de 14 de junho, para retomar a Serie A", disse Spadafora em entrevista à mídia italiana 'ItalPress'. "Mas devemos chegar nesse ponto aos poucos, agindo com cuidado e responsabilidade, como fizemos até agora", continuou ele.

O governo italiano ordenou que a Federação Italiana de Futebol (FIGC) bloqueasse a competição até pelo menos 14 de junho, aguardando a aprovação de uma eventual aprovação pelo Comitê Técnico Científico para o retorno do futebol.

O campeonato italiano está parado desde 9 de março, após 26 rodadas, com a Juventus de Turim liderando com um ponto de vantagem sobre a Lazio, em segundo, e nove sobre a Inter de Milão, em terceiro.

Os clubes organizaram novamente treinamentos individuais desde 4 de maio e aguardam a aprovação do governo para se exercitarem em grupos.

No entanto, ainda existem negociações em aberto sobre as solicitações do Comitê Técnico Científico para o protocolo sanitário. Em particular, atualmente está previsto que, se houver um caso positivo em uma equipe, toda a equipe deve permanecer em quarentena por quinze dias.

Nesse sentido, os clubes enviaram ao Comitê Técnico Científico algumas propostas alternativas para facilitar a organização da atividade esportiva.

"Um resultado positivo entre os jogadores poderia prejudicar sua saúde, incluindo a dos trabalhadores da equipe, primeiro. Não é apenas uma questão esportiva. Entendo que, se houver um caso positivo, uma nova parada poderá afetar muito o desenvolvimento dos jogos", Spadafora reconheceu. "Por esse motivo, estamos estudando todas as soluções possíveis. O objetivo que devemos alcançar não é apenas retomar o campeonato, mas também finalizá-lo", concluiu.