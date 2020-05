Serie A poderia treinar em grupo a partir de 18 de maio

O futebol na Itália parece estar se aproximando lenta mas seguramente do reinício das competições. De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', o governo já é a favor de permitir que as equipes treinem juntas a partir de 18 de maio.

A medida é aguardada pelos clubes há algum tempo. Para contextualizar, deve-se lembrar que o Executivo permitiu que outros atletas treinassem, mas não os jogadores de futebol, que obtiveram o sinal verde no último dia 4 após vários dias de solicitações.

Agora, o próximo passo para a volta da competição é treinar juntos. Os clubes querem fazer isso no dia 18 e parece que, pela primeira vez, o governo vê isso como viável.

Na Itália, a evolução da pandemia é boa e parece que as fases podem ser continuadas, mas o COVID-19 golpeou tão forte que há receio.

Assim como na Inglaterra ou na Espanha, a ideia é jogar novamente entre 12 e 13 de junho e terminar no início de agosto. As maiores dúvidas de todas estão diante dos possíveis positivos. As equipes já estão pensando no que fazer com os clubes onde há pontos positivos. Um novo adiamento das reuniões seria criminoso e este é o ponto principal para tentar alcançar a unanimidade em relação ao retorno do 'Calcio'.