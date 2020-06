Serie A: prováveis escalações de Bologna-Juventus

Após ter perdido para o Napoli na final da Coppa Italia nos pênaltis, a Juventus volta ao campo e irá na casa do Bologna tentar garantir três pontos e tirar o sabor amargo da derrota de sua boca com o título da Serie A.

O Bologna, atualmente no meio da tabela na 10ª posição, apresenta alguns problemas como os pendurados Sansone, Santander, Bani e Schouten. Além disso, Skov Olsen apresenta uma lesão no tendão que o deixará afastado do campo.

Confira abaixo as prováveis escalações de Bologna-Juventus pelo Campeonato Italiano

Bologna:

Skorupski, Tomiyasu, Larangeira, Denswil, Dijks; Medel, Poli, Soriano, Barrow; Orsolini, Palacio.

Juventus:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Pjanic, Matuidi, Bentancur; Costa, Ronaldo, Dybala.