Serie A: prováveis escalações de Inter e Juventus

Hoje é dia de clássico na Serie A! Inter de Milão e Juventus se enfrentam nesse domingo pela 18º rodada da competição, no San Siro.

A Inter é a vice-líder do Campeonato Italiano com 37 pontos, três a menos que o líder Milan. Já a Juve ocupa a 4º com 33 pontos.

Pirlo não poderá contar com o lesionado Paulo Dybala e ainda não sabe se McKennie e Chiesa poderão entrar em campo. Já Conte vem com força máxima.

A arbitragem da partida fica por conta de Daniele Doveri, que será auxiliado por Ciro Carbone e Giorgio Peretti.

Provável escalação da Inter de Milão:

Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Lukaku.

Provável escalação da Juventus:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.