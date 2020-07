Serie A: prováveis escalações de Juventus e Atalanta

Juventus e Atalanta entram em campo nesse sábado em uma das partidas mais interessantes do final de semana futebolístico. O duelo é válido pela 32º rodada da competição.

Acompanhe o minuto a minuto com todas as informações sobre essa partida com BeSoccer PT.

Líder da Serie A com 75 pontos, a Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia tenta a recuperação no torneio após a derrota para o Milan (4-2) na última rodada.

Já a Atalanta, terceira colocada com 66 pontos, quer manter a grande fase e confirmar mais uma vitória desde a retomada do futebol. A equipe de Bérgamo já tem uma vaga na próxima edição da Champions praticamente assegurada.

Provável escalação da Juventus:

Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

Provável escalação da Atalanta:

Gollini; Palomino, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Muriel, Ilicic.