Serie A: prováveis escalações de Napoli-Milan

Esse domingo será um dia bastante especial para o campeonato italiano, pois o Napoli receberá o Milan. Gattuso enfrentará a equipe que o colocou no mais alto patamar do futebol. É uma briga na parte alta da tabela, pois o líder Milan está com 17 pontos e o Napoli aparece em 4º lugar, com 14 pontos.

Pelo lado do time da casa, Victor Osimhen é o desfalque de maior peso por conta de uma lesão no ombro. Além disso, Amir Rrahmani e Elseid Hysaj​ perderão o duelo por terem testado positivo para coronavírus.

Já no outro lado, o Milan conta com um único desfalque: Rafael Leão. A lesão da coxa no jogador vai fazer com que ele tenha que assistir a partida sem poder ajudar seus companheiros.

Confira as prováveis escalações de Napoli e Milan

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.