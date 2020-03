Serie A quer jogar em julho e agosto

O presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, deu um passo adiante e definiu a intenção de terminar a Serie A no campo de jogo, uma vez que considera um cenário viável terminar o campeonato nacional depois de 30 de junho.

"Estou ciente de que é prematuro pensar em uma data, mas devemos pensar positivamente, também na saúde dos italianos. Esperamos que essa situação termine o mais rápido possível", afirmou ao jornal 'Tuttosport'.

Gabriele Gravina confessou que está disposto a pedir o apoio da UEFA e da FIFA para disputar as partidas nos meses de julho e agosto.

"Quando se trata de interesses pessoais, é difícil reunir todos no interesse comum. No entanto, no momento, não há lugar para interesses individuais. Apelo ao bom senso, portanto, no final, caberá à federação decidir. Devemos estar cientes de que precisamos de 45 ou 60 dias para definir nosso campeonato", estimou.