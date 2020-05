Serie A terá definição no fim de maio, e o governo não quer cancelar

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte da Itália, confirmou nesta terça-feira que "no final de maio" será possível decidir se a temporada 2019-20 da Serie A poderá ser retomada ou terá que ser permanentemente abandonada.

"No dia 4 de maio, abrimos as atividades individuais de treinamento, no dia 18, abriremos os treinos em equipe e, no final de maio, será possível dizer se a Série A será retomada ou não. É preciso um pouco de paciência. Caso contrário, a alternativa é fazer o que a França fez e cancelar, mas não quero isso", disse Spadafora em entrevista publicada terça-feira pelo jornal italiano 'Corriere della Sera'.

"Como posso dizer agora se a Serie A pode ser retomada em 14 de junho? Não sei, porque não tenho elementos científicos. Previsões mais sérias poderão ser feitas em meados de maio", acrescentou.

O ministro do Esporte enfatizou que ficaria "feliz" em dar o aval para a retomada do campeonato, que está suspenso desde 9 de março, na rodada 26, mas só o fará "se a saúde das pessoas no mundo do futebol estiver garantida".