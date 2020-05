Serie A unida: clubes votam por acabar a temporada em campo

Hoje era considerado o 'dia D' do futebol italiano devido à reunião dos clubes. Segundo o jornal 'Goal'. As 20 diretorias da Serie A, em reunião com a Liga, confirmaram o desejo unânime de disputar os jogos restantes da temporada.

Ninguém quer terminar o ano como na França ou na Holanda, então os italianos optaram por jogar novamente quando as normas de segurança e saúde forem cumpridas.

Será o governo quem deverá tomar a decisão final. Autoridades da saúde já se manifestaram por retomar as competições, mas apenas quando houver condições de segurança e saúde - .

A retomada do esporte dependerá da situação da pandemia, que atacou o país de forma intensa, mas de modo diferente entre as diversas regiões do país. Isso se reflete também agora, quando o pico de contágio passou.

Algumas áreas do país autorizaram a retomada dos treinos com as devidas medidas preventivas, enquanto outras ainda não vêem no horizonte os primeiros passos para a volta dos exercícios.