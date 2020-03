Seriedade na chegada do Barcelona a Madri

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo no Santiago Bernabéu em uma partida que pode ser essencial para o rumo da competição.

As equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação. Contra o adversário direto, é jogo que vale mais do que três pontos.

Por isso, o duelo exige atenção máxima contra deslizes que frustrem os planos de levantar a taça. A concentração fica evidente no grupo do Barcelona, que chegou à capital espanhola na manhã do mesmo dia do jogo.

Os membros da equipe técnica e os jogadores desceram do avião exibindo expressões de seriedade e concentração, embora alguns poucos, como Samuel Umtiti e Ansu Fati, demonstrassem um clima de maior descontração.