Mais sete casos de COVID-19 no futebol mexicano

O Toluca relatou na segunda-feira que dos 70 testes feitos em seus jogadores e no restante da equipe, sete deram positivo para o COVID-19.

"Os casos são assintomáticos e essas pessoas já seguem os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Em uma data futura, eles serão reavaliados com novos testes, conforme ditado pelo protocolo de saúde", acrescentou o clube em comunicado.

O clube, que estava na décima quinta posição na classificação quando o Clausura 2020 foi suspenso, fez os testes na semana passada, aguardando o início da pré-temporada do Apertura 2020.

Neste domingo, o Monterrey, campeão da liga, anunciou que um dos membros de seu primeiro time (jogadores, treinadores, dirigentes e outros) apresentou um resultado positivo e é assintomático, seguindo os protocolos das autoridades mexicanas.

Os casos desses clubes se juntam aos do Santos Laguna, que tem 15 positivos, entre os quais o diretor técnico uruguaio Guillermo Almada e o goleiro Jonathan Orozco.

Os Pumas, liderados pelo espanhol Míchel, reportaram dois na semana passada, um no time masculino e outro no feminino. O Leon também relatou um.

O Chivas de Guadalajara acrescentam outro, que se une aos do presidente do San Luis, o também espanhol Alberto Marrero, e do presidente da Liga MX, Enrique Bonilla, já recuperados.

No total, o México apresentou 117.103 casos confirmados e 13.699 mortes até domingo.

O país está na "nova normalidade", na qual o governo atualiza semanalmente um semáforo de quatro cores que as autoridades estaduais devem usar como referência para a reabertura do espaço econômico e público.