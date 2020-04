Setién: 100 dias em uma montanha-russa

Quique Setién cumpriu 100 dias nesta quarta-feira à frente do banco do Barça. Bem, no total. Tecnicamente, são 60, já que os outros 40 estão em confinamento total, com o futebol suspenso. Nem mesmo um roteirista complicado teria atraído um centenário tão inesperado com tantas mudanças.

Quando o Barça anunciou a demissão de Valverde e a chegada do espanhol, foi dado como certo que a intensidade na carreira do treinador aumentaria surpreendentemente. Mas tudo transcendeu os números, deixando 12 jogos nos quais ele acrescentou oito vitórias, um empate e três derrotas.

Perder um em cada quatro jogos já está em voga para um técnico do Barcelona. Mas a quantidade de problemas e experiências acumuladas moldou a grande montanha-russa de sua vida. Claro, por enquanto você pode dizer que o clube é o líder da Liga, o que o tornaria campeão se a competição fosse suspensa, e ele tem um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões, embora com um susto incluído em San Paolo.

O resultado de 1-0 foi o primeiro (contra Granada) e o último (contra a Real Sociedad). Ao longo do caminho, uma liderança ioiô se recuperou duas vezes e perdeu uma vez depois de perder no 'Clásico' (2-0). E esportivamente, notícias horríveis: a perda de Dembélé devido a lesão pelo resto da temporada. Martin Braithwaite chegou no seu lugar.

No entanto, no nível institucional, ele também teve que lidar com algumas questões que o tornaram mais bombeiro do que técnico. Como os modos inapropriados de Eder Sarabia, seu segundo, no Bernabéu.

Da mesma forma, ele teve que lidar com a controvérsia entre Abidal e Messi após uma entrevista do francês ou a confusão com a I3 Ventures por suposta espionagem do clube de seus jogadores.