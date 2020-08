O Barcelona derrotou o Napoli no Camp Nou pelo placar de 3 a 1 em noite que teve protagonismo de Lionel Messi. Com isso, o time catalão avançou para as quartas de final da Champions League e enfrentará o Bayern de Munique, que passou fácil por um Chelsea nada inspirado.

No vídeo acima, você confere a entrevista de Quique Setién após a vitória, onde ele analisa a partida e fala sobre o que virá pela frente.