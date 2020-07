Setién dá uma semana de folga ao elenco antes da Champions

O Barça encerrou a sua participação no Campeonato Espanhol no último domingo com uma vitória (0-5) sobre o Alavés e agora pensa na Champions. Após uma sessão de recuperação na segunda, Quique Setién resolveu dar uma semana de descanso ao seu elenco, de acordo com o diário 'Marca'.

Os jogadores só retornam aos treinamentos na próxima terça-feira, data de início de preparação para a Champions. Durante esse tempo os 'culés' terão que relaxar e recuperar as energias após os maus resultados na reta final da competição.

O Barça encara o Napoli de olho em uma vaga nas quartas de final da Champions, após um empate por 1 a 1 na Itália. O jogo será no dia 8 de agosto em Lisboa.