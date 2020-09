Setién entra com ação judicial contra o Barça

Na tarde desta quinta-feira, Quique Setién quebrou o silêncio sobre sua saída do Barcelona. Em comunicado oficial que já anunciou que iria emitir, o cantábrico anunciou que vai entrar com uma ação judicial contra o clube catalão.

Setién não assina sozinho o documento em seu nome, mas com Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto, os membros de sua comissão técnica, também estão refletidos no comunicado.

O cantábrico revelou que até quarta-feira, 16 de setembro, ninguém comunicou oficialmente a sua demissão. Foi então que, por meio de fax, a entidade lhe enviou "pela primeira vez a comunicação escrita da referida demissão (sem qualquer acordo)", segundo informa o técnico na sua comunicação.

Além disso, Setién se surpreendeu com a medida que o Barça teria tomado pelo resto do seu 'staff': “Em relação ao resto da comissão técnica, eles informam, também ontem (quarta-feira, 16), para nossa surpresa, um futura recolocação no clube".

O comunicado termina com o anúncio das ações judiciais mencionadas: “Fomos obrigados a colocar a resolução do conflito nas mãos de nossos advogados, devendo entrar com as ações judiciais correspondentes”.

Se esta disputa não for esclarecida, Koeman não poderia se sentar, a princípio, no banco do Barça, embora uma circular da LaLiga seja o poste ao que o Barça se agarra para que o holandês possa ocupar o seu lugar frente ao Villarreal.