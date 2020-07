Setién discutiu com Messi no vestiário de Balaídos

A derrocada do Barcelona de Setién tem data de início: 29 de junho. Barcelona enfrentou o Celta de Vigo no estádio de Balaídos e Messi, enquanto Eder Sarabia, o auxiliar de Setien, lhe dava instruções, o ignorava. O gesto se tornou viral nas redes sociais. Pois bem, uma vez no vestiário, o argentino e o treinador discutiram.

É o que afirma o jornal 'AS', que destaca os sentimentos de alguns membros do elenco ou da comissão técnica azulgrana, mas sem revelar seus nomes. "A partir desse dia, Setien é outra pessoa", disse um deles, se referindo a esse embate com Leo.

O técnico repreendeu o '10' por não ouvir Sarabia quando tudo o que ele estava fazendo era tentar ajudá-lo com alguns conselhos. Não se sabe qual foi a resposta do capitão, mas sim, havia muita tensão. O treinador negou qualquer tipo de polêmica quando questionado.

Este foi o começo do fim 'culé'. "Começamos a praticar jogos infantis, até que um dia ele vendou alguns para jogar a cabra cega", disse um jogador à fonte acima mencionada sobre o início de Setién.

"Está desatualizado e sobrecarregado" ou "Nunca o vimos tão f*dido" são outras das avaliações coletadas. A sensação dentro do vestiário é de abatimento, mas isso não ficou apenas na esfera privada. Messi já comunicou publicamente sua insatisfação com o desempenho da equipe.

Até Setien ficou bastante abatido em uma coletiva de imprensa. "Não sei se serei o treinador, espero que sim", disse ele em sua última aparição, mostrando o momento ruim que o Barcelona está passando. O jogo contra o Napoli pode ser seu match ball'.