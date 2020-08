"Setién? Em nenhum momento pensamos em mudar de técnico"

Depois de não ter conquistado a LaLiga, o Barça concentra seus esforços em disputar a Champions, a única competição que resta para a equipe catalã.

Bartomeu, a uma semana de enfrentar o Napoli, deu uma entrevista ao 'Sport', na qual falou sobre muitos assuntos.

Depois de se pronunciar sobre a terrível atitude de Arthur, o presidente da "culé" queria deixar claro que nunca pensou em demitir Setien.

"Ele tem contrato conosco. Em nenhum momento pensamos em uma mudança de técnico. Quando o contratamos, explicamos que era um projeto para esta temporada e a próxima", disse Bartomeu.

Da mesma forma, o principal mandatário do Barça continuou na mesma linha: "Avaliar um técnico por alguns meses, com uma pandemia no meio, é muito complicado. Arturo Vidal já disse que eles tiveram pouco tempo para se conhecer e trabalhar".

"Sei que algumas informações surgiram dizendo que, se ele não vencesse dois jogos, íamos trocá-lo por 'Pimi', mas isso nunca foi discutido. Nem com Abidal, nem com Planes nem na diretoria. Setién é o nosso treinador", acrescentou.

Finalmente, Bartomeu comentou os rumores que falam de Xavi e Laurent Blanc. "Não conversamos com ninguém. Temos um bom relacionamento com Xavi, mas ele renovou recentemente com sua equipe. Algum dia ele virá treinar no Barça e ele decidirá quando", concluiu.