Setién encontrou a fórmula mágica do seu Barça?

Restam quatro jogos para o Real Madrid, se quiser conquistar o título e o mesmo para o Barcelona, ​​se conseguire fazer com que os homens de Zidane tremam na base. Os três empates nos últimos cinco jogos geraram um clima de tensão no vestiário que Setién deve mudar o mais rápido possível.

O técnico da Cantábria, depois de seis meses, continua em busca da melhor fórmula para o Barcelona brilhar novamente e dominar como antes, como foi visto no último duelo com o Villarreal.

E a chave está no novo esquema que Setién vem usando dois jogos consecutivos, embora com algumas nuances importantes. O que não muda é que Leo Messi não sabe o que é descansar.

4-3-2-1 é bom para o Barça, pelo menos até agora. Contra o Atlético, Setién deixou Griezmann no banco e o colocou no jogo no minuto 90 para ter seu pior jogo contra seu antigo time.

Ele deixou Riqui Puig e colocou Messi-Suárez como a dupla de ataque, e o resultado não foi tudo o que se esperava. Em La Cerámica, ele repetiu e desta vez houve alegria, como indicado por 'AS'.

Setien moveu algumas de suas fichas. Ele resgatou Griezmann e devolveu o francês ao cargo de titular, além de colocá-lo ao lado de Luis Suárez para ser seu parceiro no ataque.

Ele deixou Leo Messi se movimentando por todo o campo, e ter uma estrela como um dos líderes superiores do ataque é muito importante para o rival. O resultado foi que o trio 'MSG' apareceu porque os três tenores estão mais próximos e podem se encontrar melhor, como Piqué analisou. Em resumo, Suárez e Griezmann marcaram e Leo Messi distribuiu dois gols

Essa pode ser a fórmula mágica de Setién, embora ele tenha apenas quatro rodadas pela frente e o Real está a quatro pontos de distância. Dará tempo para o Barcelona conquistar a taça?