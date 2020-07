Setién ganha crédito para continuar até a Champions

As águas parecem ter retornado à calmaria na diretoria do Camp Nou. Após alguns dias em que uma possível saída de Setién foi vazada antes da partida contra o Napoli, o técnico de Santander finalmente continuará no banco.

A boa imagem mostrada em Mendizorroza, uma vez que o título da Liga já estava decidido, permitirá a Setién redirecionar a situação e lutar pelo único título que ainda pode vencer, a Liga dos Campeões.

O portal 'AS' informou que as reuniões realizadas nos últimos dias serviram para solidificar a posição. As declarações de Messi, assim que ele perdeu contra o Osasuna, não mostraram nada de novo, mas a paz foi alcançada.

Precisamente houve uma reunião após a derrota da rodada 37, com duração de uma hora. A 'Catalunya Ràdio', além disso, revelou que o próprio Setién pediu para se encontrar com Leo Messi.

As declarações de um e de outro, treinador e capitão, mudaram da noite para o dia. Setién, em uma entrevista coletiva, mostrou simpatia pelas palavras de Messi.

Agora todo o Barcelona já está focado no jogo contra o Napoli. É a última esperança de uma temporada que, no momento, foi decepcionante para o clube do Barça.