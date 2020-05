Setién reforça desejos de ganhar a Champions e treinar Neymar

Quique Setién espera alguns meses mais do que intensos pela frente. Se já estava assim na sua chegada, o calendário reduzido vai aumentar o nível de exigência.

Apesar disso, e da polêmica do debate com Messi, ele continua acreditando que seu time chega forte para lutar pelo título da Liga dos Campeões. A esse desejo, ele acrescentou outro: poder contar com Neymar no próximo ano.

O treinador não hesitou em falar abertamente sobre a possível chegada do brasileiro do PSG, algo que o deixaria bastante animado, embora hoje pareça quase impossível. "Eu ficaria muito feliz em poder treinar Neymar, absolutamente. Ele é um jogador de nível excepcional, que ninguém pode questionar", afirmou.

Mais uma vez, ele manteve sua convicção de que o time é perfeitamente capaz de vencer a Liga dos Campeões, apesar das dúvidas levantadas.

"Estamos convencidos de que queremos vencer a Liga dos Campeões e, certamente, podemos", disse Setién.

O treinador repercutiu o caso da troca de declarações que teve recentemente com Messi: "Acho que isso gerou muito debate. Estamos convencidos de que podemos vencer a Liga dos Campeões. Algumas coisas precisam ser melhoradas, mas certamente estamos convencidos de que o time tem potencial para vencer a Liga dos Campeões".

Embora sejam dois objetivos muito difíceis, parece mais fácil para o Barcelona levantar a sexta Champions League do que garantir o retorno de Neymar.