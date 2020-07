Setién já não é mais o mesmo

O Barça tem uma última chance no La Cerámica de se manter na briga pelo título da LaLiga, em uma partida no qual Setién também tem muito em jogo.

O cantábrico, cobrado pela torcida culé, ​​precisa permanecer na briga com o Real Madrid para evitar mais críticas contra ele.

Apesar de repetir várias vezes que não se sente "questionado", o técnico do Barça não é mais o mesmo nos treinamentos.

O jornal 'AS' relata que as atividades recreativas que ele promoveu após sua chegada à disciplina 'culé' mal estão sendo realizadas.

Nem o 'galinha cega' nem 'o jogo dos animais'... E também deve-se notar que ele não participa mais dos jogos em campo reduzido.

Setién mudou no meio da tempestade devido aos problemas que ele tem com boa parte do vestiário. Vamos ver o que acontece em La Cerámica.